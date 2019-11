Kanye West koopt tweede ranch in Wyoming

Kanye’s vrouw Kim Kardashian vertelde in september al aan talkshowhost Jimmy Fallon over de eerste ranch die haar man in Wyoming had gekocht, Monster Lake Ranch. „We houden van Wyoming. Mijn man heeft er altijd van gedroomd om daar naartoe te verhuizen.

„Ik hou van LA”, voegde ze eraan toe, „dus ik zie zomers voor me en een aantal weekenden. Het is de mooiste plek die je ooit in je leven hebt gezien.” Voor de realityster zijn de nieuwe optrekjes kennelijk eerder een vakantiebestemming dan haar nieuwe thuis.

De vorige eigenaar had gelukkig al twee verwarmde helihavens aangelegd, zodat de ranch het hele jaar door bereikbaar is. Het is maar tien minuten vliegen met de helikopter naar het nabijgelegen Greybull.