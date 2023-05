Nick Schilder schrijft nieuwe muziek in Nashville

Volgens de Volendammer ligt het niveau „echt hoog” in de stad. Hij zou gaan schrijven met een songwriter die veel met Snow Patrol heeft gewerkt, maar die zat vast op het vliegveld en stuurde Joel Crouse in zijn plaats.

„Joel is een vriend van Ed Sheeran, heeft ook met hem geschreven en met Taylor Swift en is (nog veel belangrijker) een superleuke gozer. Kyle Kelso heeft co-writes met Kygo, Robin Schultz en Aloe Blacc op zijn naam en is ook een fantastische gast om mee te werken. Keep you posted”, schrijft de zanger bij enkele foto’s van zijn reis.

Schilder kondigde eerder al zijn eerste solotournee aan na het einde van Nick & Simon. Vorige maand sloten de zanger en zijn voormalige muziekpartner Simon Keizer hun lange muzikale samenwerking af met een concertreeks in Rotterdam Ahoy.