Dolly Parton maakt TikTok-debuut: ’Ik ben er!’

„Ik ben er”, schrijft de artiest in het bijschrift van haar eerste video, die voorzien is van Partons nummer 9 to 5. In een van de andere video’s roept de artiest kijkers op om haar account te volgen.

De 76-jarige zangeres kondigde onlangs aan te werken aan een rockalbum nadat ze eerder dit jaar werd opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame. Op het album komen covers te staan van nummers van Prince, The Rolling Stones en Lynyrd Skynyrd. Nieuwe nummers worden ook verwacht op het album. Het is nog niet duidelijk wanneer dat verschijnt.