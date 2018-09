'Affaire Hollande duurt al 2 jaar'

Dat beweert het Franse magazine Closer.

Gayet en Hollande zouden al voor de gewonnen verkiezingen in 2012 voor elkaar gevallen zijn. Het entertainmentblad onthult ook dat de president zijn vakantie met zijn vrouw Valérie Trierweiler cancelde om met zijn minnares op stap te gaan.

De vrouw van Hollande stortte vrijdag in, nadat Closer een verhaal en foto's had gepubliceerd over een vermeende affaire van haar man met de actrice. Trierweiler ligt sindsdien in het ziekenhuis.