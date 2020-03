HIER lopen Tom Hanks en zijn vrouw corona op

Hier liepen Tom Hanks en zijn vrouw Rita Wilson nog onbezorgd door Sydney, niet veel later bleken ook zij besmet te zijn met het coronavirus. Ⓒ BSR Agency

Nietsvermoedend van wat hem daar te wachten stond, vertrok wereldster TOM HANKS (63) voor een rol naar Sydney in Australië. De acteur speelt daar de rol van ELVIS-manager COLONEL PARKER in een film over het leven van The King, maar besloot samen met vrouw RITA WILSON (63) ’down under’ te gaan en er eerst een paar dagen de toerist uit te hangen.