George Clooney over aanzoek Amal: ’Het was een ramp’

„Het was een ramp. Ik had het helemaal gepland, alles uitgedacht”, aldus de acteur, die de ring in de keukenla had verstopt. „Ik wilde de ring erbij pakken tijdens het nummer Why Shouldn’t I.” Op het grote moment vroeg George aan zijn partner om even een aansteker uit de la te pakken zodat ze een kaarsje konden aansteken. George ging alvast op één knie, maar toen hoorde hij Amal vanuit de keuken: „Er ligt hier een ring in de la. Volgens mij heeft iemand die laten liggen.”

Uiteindelijk viel het kwartje bij de 44-jarige mensenrechtenadvocaat, al duurde het wel even. „Ik zei toen: luister, ik wil heel graag met je trouwen, maar ik ben niet zo jong meer en ik zit al heel lang op één knie. M’n heup gaat eraan”, vertelt George lachend. „Toen zei ze ja. Dus het is toch gelukt.”