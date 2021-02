Gegijzelde prinses Latifa vertelt over meedogenloze martelingen

Ⓒ ANP/HH

Prinses LATIFA AL-MAKTOUM (35), wier verdwijning internationale opschudding en een VN-onderzoek heeft uitgelokt, wordt ertoe aangezet om zelfmoord te plegen. Dat beweert althans een goede vriend van haar. De dochter van sjeik MOHAMMED BIN RASJID AL-MAKTOEM (71), die in 2018 haar thuisland probeerde te ontvluchten en sindsdien tegen haar wil wordt vastgehouden in een van de paleizen van de heerser van Dubai, zou al maanden worden gemarteld in een poging haar ’naar het breekpunt te brengen’.