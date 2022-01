Docuserie blikt terug op bruiloft Willem-Alexander

Carel Kraayenhof op zijn bandeon, de zachte blik van de bruidegom, de perfect biggelende traan van de bruid en het zakdoekje dat ze prompt daarop uit haar mouw toverde: de inzegening van het huwelijk tussen kroonprins Willem-Alexander en Máxima, in de Amsterdamse Nieuwe Kerk, staat in ons collectief geheugen gegrift. Twintig jaar later oogt het koninklijk paar nog steeds als een match made in heaven. Maar in het begin van hun romance werd daar anders over gedacht.

Het vierluik van BnnVara is een reconstructie van de aanloop naar de bruiloft. Interessant, want lang niet iedereen weet (nog) dat deze verbintenis bijna leidde tot een constitutionele crisis waarbij de troonsopvolging van koningin Beatrix door haar oudste zoon in gevaar werd gebracht.

De documentairereeks is gebaseerd op tientallen gesprekken, archiefmateriaal en interviews met direct betrokkenen. Niet eerder gepubliceerde, vertrouwelijke documenten worden getoond. Zo moet de kijker zicht krijgen op wat zich afspeelde tijdens de geheime missies in New York en São Paolo, de besprekingen in het Catshuis, Paleis Noordeinde en het Torentje. Tranen vloeiden om het sprookjeshuwelijk op 2 februari 2002 mogelijk te maken.