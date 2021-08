Bam Margera naar de rechter om ontslag bij Jackass-film

Kopieer naar clipboard

Ⓒ EPA

Voormalig Jackass-castlid Bam Margera is ontslagen bij de laatste film uit die franchise nadat hij positief was getest op Adderall, een medicijn dat hij slikt vanwege zijn ADHD. Dat stelt Margera in een aanklacht die hij maandag indiende in Los Angeles. Zijn burgerrechten zouden zijn geschonden door het ontslag.