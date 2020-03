North West (6) zingt bij modeshow Kanye

Kanye stuurde dit weekend pas uitnodigingen de deur uit voor zijn Yeezy-show, de eerste in vier jaar voor het modelabel. Bij de kaart, die als afzender ’de familie West’ had, zaten volgens People nep-ratelslangeieren en een takje salie. Op de uitnodiging stond: „Hierbij een stukje van ons leven in Cody, Wyoming.”

Tijdens de show zong en rapte North een liedje waarin ze het onder meer had over haar schoenen, die „cute and cool” waren. Ook riep ze naar haar nichtje Penelope (7), de dochter van Kims zus Kourtney, die in de zaal zat dat ze van haar hield. Aan het einde van haar optreden kwam trotse pa Kanye met een grote glimlach naast haar staan.

North West, de oudste van Kim en Kanyes vier kinderen, lijkt niet verlegen. Tijdens de ’Sunday Services’ van haar vader stond de zesjarige ook al een paar keer achter de microfoon.