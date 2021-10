Sven Kockelmann naar Op1 en WNL

Daarnaast zal hij andere journalistieke programma’s gaan maken.

Met wie hij een vast duo in Op1 gaat vormen, wordt binnenkort bekend gemaakt. Met de komst van Sven Kockelmann zal WNL vanaf 2022 twee avonden per week voor rekening nemen in het avondprogramma. Nu al presenteren Welmoed Sijtsma en Jort Kelder een avond.

De nieuwe verdeling is in overleg met de andere omroepen. Het pluriforme Op1 is een samenwerking van BNNVARA, MAX, EO en WNL.