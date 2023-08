Kleding van Diana naar Kunstmuseum in Den Haag

De kledingstukken maken deel uit van de tentoonstelling Royals & Rebels - British Fashion, die zaterdag 9 september opent voor publiek. De expositie omvat ook een eerbetoon aan de vorig jaar overleden ontwerpster Vivienne Westwood. Spektakelstuk van dit onderdeel is de trouwjurk die Westwood maakte voor Carrie Bradshaw in de eerste Sex and the City-film (2008) en die recent weer tevoorschijn kwam in het vervolg, And just like that…(2023).

Het Kunstmuseum heeft zelf een grote kledingcollectie en maakte al meerdere spraakmakende modetentoonstellingen, zoals afgelopen winter van het werk van Cristóbal Balenciaga. Op Royals & Rebels is nu verder werk te zien van onder anderen Alexander McQueen, Stella McCartney, Liberty’s, de recent gestorven Mary Quant, Paul Smith en Richard Quinn, maar ook van jonge talenten zoals Bora Aksu, en Charles Jeffrey Loverboy.

Modegeschiedenis

„De Britten wisten hun stempel stevig te drukken op de modegeschiedenis. Britse schooluniformen, de Schotse ruit, kleding van de Britse Royal Family en hoeden voor Ascot van Philip Treacy en Stephen Jones. Ook de rebellen van Swinging London, punks en skinheads hadden in Engeland invloed op het modebeeld”, aldus het museum.

Behalve mode-icoon was Diana „ook een rebel die mode aangreep om een statement te maken”, zegt het museum over de „people’s princess”, die deze week 26 jaar geleden verongelukte in Parijs.

„Een voorbeeld dat achteraf iconisch bleek, was de Warm & Wonderful-trui uit het begin van de jaren 80. Tegen de rode achtergrond met rijtjes witte schapen springt één zwart schaap in het oog. Gezien de worstelingen van de prinses spreekt de boodschap voor zich.” Het museum heeft zo’n trui in de collectie en ook die is natuurlijk te zien. Het originele exemplaar wordt dit najaar geveild.