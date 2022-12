Kinderen Gerard Ekdom wisten niet van deelname The Masked Singer

„Yep, ik was het dus tóch! Ik was De Ridder in ’The Masked Singer! Het was een waanzinnig avontuur en had het voor geen goud willen missen”, schrijft Ekdom bij een foto van zichzelf in het ridderpak. „Zingen, zelfs choreografie en dat pak aan waarin je amper iets kunt zien en waarin het bovendien tyfusheet is.”

Slechts twee mensen wisten dat Ekdom meedeed aan het programma, waarin bekende Nederlanders in een pak liedjes zingen. De jury moet vervolgens raden welke BN’er er in het pak zit. „Zelfs mijn jongens wisten het niet! Complimenten voor het hele team daar, het was een feest om te mogen doen!”