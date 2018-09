Julia Roberts niet bang voor ouderdom

"Het laatste waar ik mij zorgen over maak is mijn leeftijd", zegt de 46-jarige actrice die sinds haar 30e meer vertrouwen in zichzelf heeft.

"Als ik had geweten dat dertig worden zo leuk zou zijn, was ik daar op mijn 22ste al aan begonnen", vervolgt ze in The Sun.

Roberts, die op haar twintigste als actrice doorbrak, was in het begin van haar carrière onzeker over haar kwaliteiten. "In werkelijkheid was ik toen veel minder volwassen, zelfverzekerd en getalenteerd dan ik dacht."