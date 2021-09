Premium Het beste van De Telegraaf

Gert Verhulst brengt ode aan zijn vrouw ’Ellen is het mooiste wat mij is overkomen’

Door Anette de Vries Kopieer naar clipboard

,,Ellen is mijn droomvrouw’’, zegt Gert Verhulst. Zijn eerste solo-album is dan ook aan haar opgedragen. Ⓒ ANP/HH

Het leven is goed in Saint-Tropez, waar Gert Verhulst de zomermaanden vertoefde en een nieuw seizoen van ’De Verhulstjes’ liet filmen. Ondanks zijn carrière als televisiester, ligt zijn hart bij de muziek. Zijn eerste solo-album is doordrenkt met liefdesliedjes en hij weet waar hij over zingt. „Er was meteen aantrekkingskracht tussen mij en Ellen.”