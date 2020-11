Anne Hathaway duivelse diva in ’The witches’

Zemeckis verplaatst het fantasieverhaal naar het Alabama van 1967, waar de achtjarige hoofdpersoon rondloopt met een trauma sinds de dood van zijn ouders. Net wanneer het iets beter met het knulletje lijkt te gaan, moet hij samen met zijn oma vrezen voor heksen in de stad.

Grootmoeder en kleinzoon duiken onder in een chic hotel, maar laat daar nou net een geheime heksenconventie plaatsvinden. Het plan van de feeksen: alle kinderen in muizen veranderen. De jonge held wordt daar al snel zelf het slachtoffer van. Maar zelfs als knaagdiertje geeft hij zich niet zomaar gewonnen.

De grootste attractie van deze kinderhorror is, net als in Roegs versie, de actrice die de opperheks mag spelen. Na de geniale vertolking van Anjelica Huston is het nu Anne Hathaway die alles uit de kast trekt. Met een vet aangezet Europees accent en veel gevoel voor theater, zet ook zij een lekker duivelse diva neer.e

De smerige en komische griezeligheid neemt verder toe dankzij moderne trucage. Hathaways mond, armen en stem kunnen plotseling angstaanjagende vormen aannemen. Ook deze versie van The witches is dus niet bepaald gemaakt voor tere kinderzieltjes. Hoewel Zemeckis duidelijk meer mikt op entertainment dan terreur. De luidruchtige, avontuurlijke muziek speelt daarbij een belangrijke rol.

✭✭✭✩ (3,5 uit 5)