Joe Buck is méér dan een reclamedeuntje

Joe Buck speelt in januari op Noorderslag in Groningen en in maart op Country 2 Country Festival in AFAS Live. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

Lijstaanvoerder van de Reclame-Top 40: een mooi cadeautje zo aan het eind van het jaar, vond Joe Buck. Dankzij The way you take time beleefde de in Zeeland geboren singer-songwriter toch al een bijzonder mooi 2019. Voor volgend jaar hoopt hij op nog veel meer moois.