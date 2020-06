Victoria Beckham: dragen strakke kleding kwam door onzekerheid

In een interview met The Guardian vertelde Beckham dat ze de gestructureerde jurken destijds vaak droeg omdat ze zich onzeker voelde. „Mijn zelfvertrouwen is zeker gegroeid naarmate ik ouder ben geworden.”

Haar persoonlijke stijl is daardoor ook veranderd. „Nu is mijn persoonlijke stijl meer ontspannen, al heb ik vandaag nog steeds een aantal van die jurken in mijn bezit”, aldus Beckham. „Ik heb vandaag niet langer het gevoel dat ik me moet bewijzen met de manier waarop ik me kleed.”