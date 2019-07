Dat heeft theaterbureau Senf dinsdag bekendgemaakt. Klassiek to go is een initiatief van Angela Schijf en Joris Nassenstein. Ze willen zoveel mogelijk mensen laten genieten van live gespeelde klassieke muziek. Daarom maken ze muziektheatervoorstellingen voor de hele familie waarin klassieke muziek de hoofdrol speelt.

De combinatie van de mooiste muziek gespeeld door de beste musici en meeslepende verhalen verteld door Angela Schijf is voor jong en oud dé manier om klassieke muziek te beleven.

Klassiekers

„Ik vind het als moeder van drie kinderen belangrijk dat onder meer klassieke muziek bij kinderen komt”, legt Flikken-actrice Schijf uit. „Ik vind het net zo belangrijk dat ze de Beatles of Michael Jackson leren kennen, maar klassieke muziek staat aan de basis van alle muziek die later gevolgd is. Om dat live gespeeld te zien worden, is magisch. De instrumenten geven energie, het is zo mooi en het raakt je meteen.”

Kleine Nachtmuziek - Angela Schijf op stap met Mozart is vanaf oktober t/m januari te zien in de theaters.