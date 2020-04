Bruno Mars, Ed Sheeran en David Guetta op eerste virtuele driedaagse festival

Onder anderen Ed Sheeran, Bruno Mars, David Guetta, Charlie Puth en Wiz Khalifa zijn van de partij. Zij treden, zonder publiek, op in enkele iconische popzalen.

De opbrengsten van het festival worden gedoneerd aan het Covid-19 Solidarity Response Fund van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het festival is te volgen via PlayOnFest.com en via YouTube.