Jan Slagter over afdreiging André van Duin: ’Verschrikkelijk’

„Het is verschrikkelijk wat hem nu is overkomen”, aldus Slagter. „Dat is het enige dat ik wil zeggen. We hebben contact gehad, het gaat goed met hem. Maar als je dit moet meemaken, is dat niet leuk. We ondersteunen hem als Omroep MAX.” De omroepbaas merkt op dat op sociale media veel steunbetuigingen binnenstromen. „Er wordt veel geroepen: handen af van André van Duin!”, aldus Slagter.

Van Duin heeft zaterdag aangifte gedaan wegens afdreiging, een juridische term voor chantage. Volgens zijn advocaat Geert-Jan Knoops wordt de presentator „vals beschuldigd en gechanteerd tot het betalen van een geldbedrag.” „Vanwege de ernst van deze chantage heeft de heer Van Duin besloten deze aangifte te doen, met het verzoek aan het Openbaar Ministerie om deze aangifte te onderzoeken en tot actie over te gaan.”

De advocaat wil omdat de aangifte nu bij het OM ligt, verder inhoudelijk niet op de zaak ingaan.

André van Duin is erg ontdaan door de chantage, zegt Evert Santegoeds in een nieuwe aflevering van de podcast Strikt Privé: