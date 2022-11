’Rimini’: Beeldschone droefenis rond een uitgerangeerde Schlagerzanger

Wat: drama

Regie: Ulrich Seidl

Met: Michael Thomas, Hans-Michael Rehberg, Tessa Göttlicher

Richie Bravo is een uitgerangeerde Oostenrijkse Schlagerzanger die net zijn moeder heeft begraven. Meteen keert hij terug naar zijn woonplaats Rimini waar hij zijn sneue leventje weer oppakt. In vervallen hotels treedt hij op voor handjesvol overwinterende fans. Waarna hij een kil barretje induikt, een neonverlicht gokpaleis bezoekt of betaalde seks heeft met een bewonderaar. Dan staat opeens Tessa voor de deur, zijn vergeten dochter die geld eist voor alle jaren die ze vaderloos moest doorbrengen.

Meelijwekkend

Met Rimini levert Seidl (de Paradies-trilogie, Hundstage) een beeldschone stijloefening in droefenis. Zijn vaste acteur Michael Thomas is subliem als Richie Bravo, een meelijwekkende maar aandoenlijke figuur die gekleed in corrigerend ondergoed, bontjas en slangenleren laarzen de straten van winters Rimini afschuimt. De badplaats intussen gaat schuil in een miezerige zeemist waarin we de schimmen van Afrikaanse vluchtelingen ontwaren. Het zijn schrijnende, maar prachtige portretschetsen van een smartlappenzanger en een vakantieoord die te lang teren op de mooie tijden van weleer.

Op naar Sparta, het vervolg op Rimini dat zal gaan over Richies broer Ewald die pedofiele neigingen heeft. Omdat de gecaste kindacteurs en hun ouders vooraf niet goed op de hoogte waren gebracht van de thematiek van deze controversiële film, laat die première nog even op zich wachten.

✭✭✭✭