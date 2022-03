Aanklager: ’Overvallers wisten niet dat honden van Gaga waren’

Rolling Stone publiceert donderdag het rechtbankverslag van een zitting in de zaak. Die vond al afgelopen najaar plaats, maar de documenten zijn pas deze week openbaar geworden. Hondenuitlater Ryan Fischer gaf tijdens de zitting een uitgebreide getuigenis over de overval eind februari 2021.

Fischer vertelde dat hij in eerste instantie niet begreep wat er gebeurde toen drie mannen uit een auto sprongen en honden Asia, Koji en Gustav eisten. Een van de mannen worstelde hem tegen de grond, waarop Fischer naar de overvaller uithaalde met een fles champagne die hij net had gekocht. Toen hij daardoor even loskwam, probeerde de uitlater Koji te grijpen. Op dat moment werd hij beschoten.

Ademhalingsproblemen

De hondenuitlater onderging verschillende operaties, waarbij onder meer een deel van zijn een van zijn longen werd verwijderd. Tijdens zijn getuigenis in oktober vertelde Fischer dat hij nog altijd met ademhalingsproblemen kampte en veel last had van zijn arm, waar zenuwen in zijn beschadigd.

De verdachten, 19, 20 en 28 jaar oud, zijn aangeklaagd voor een gewapende overval en poging tot moord. Twee anderen, de vader van een van de overvallers en diens vriendin - de vrouw die de honden bij de politie afgaf nadat Lady Gaga een beloning had uitgeloofd -, is medeplichtigheid ten laste gelegd.