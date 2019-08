Matthew McConaughey gaat les geven op universiteit

De universiteit maakte woensdag via sociale media bekend dat de filmster is aangenomen vanwege zijn persoonlijke achtergrond en zijn toewijding aan het succes van de studenten op het opleidingsinstituut. De 49-jarige is al sinds 2015 gastdocent aan de University of Texas.

McConaughey gaat het vak ’Script to screen’ geven op de campus in Austin. „Dit is het vak dat ik graag had gehad toen ik mijn filmstudie deed”, laat hij weten in een persbericht van de universiteit. „Films maken, woorden op papier omzetten naar film, dat is zowel een wetenschap als een kunstvorm. Door met deze studenten te werken, krijg ik de kans hen daarop voor te bereiden.”