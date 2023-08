Samuel L. Jackson onthuld opmerkelijke eis in contracten

Jackson is helemaal gek van golfen en wil dat dan ook blijven doen tijdens het maken van films. „Ze moeten me ten minste twee keer per week laten spelen. Ik ben dol op golf, omdat het de perfecte sport is voor een enig kind zoals ik: je bent verantwoordelijk voor alles wat je fout doet en je krijgt een beloning voor alles wat je goed doet”, zegt de acteur.

De Amerikaan deelde in een eerder interview dat hij ooit door vrienden werd overgehaald om te gaan golfen. In het begin was hij nog niet zo goed, maar inmiddels is hij zo ervaren dat zijn vrienden niet meer tegen hem willen spelen.