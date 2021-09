Bridget Maasland: André loog dat hij vrijgezel was

De kortstondige relatie tussen André Hazes (27) en Bridget Maasland (46) hield Nederland begin 2020 flink in zijn greep. De volkszanger had zijn gezin de rug toegekeerd voor een avontuur met de presentatrice van onder meer RTL Boulevard. Lange tijd hield Bridget haar kaken stijf op elkaar, maar anderhalf jaar – en talloze ’gesprekken met de psycholoog’ – later blikt ze terug op de tijd met André, die na een tijdje ook Bridget weer inruilde voor zijn ’ex’ Monique Westenberg.

In de podcast Dit komt nooit meer goed, gepresenteerd door Malou Holshuijsen en Roos Schlikker, wordt Bridget gevraagd naar haar relatie met André. „Dat werd me al niet in dank afgenomen, destijds, door verschillende partijen, omdat ik toch wel, soort van, was voorgelogen dat hij vrijgezel was en vrij in het leven stond. Door hemzelf. Dus dat was allemaal prima, en toen bleek natuurlijk gaandeweg dat dat niet zo was. En uiteindelijk ging die zelfs weer terug naar zijn ex – wat dus blijkbaar helemaal niet zijn ex was. Maar ja, dat had ik toen nog niet door.”

Social media-haat

Dat was volgens Bridget het moment waarop ze dacht: dit komt nooit meer goed. „Eigenlijk toen dat misging, wat voor een verdeeldheid er in Nederland kwam en hoe iedereen in een keer een mening had – terwijl niemand er eigenlijk bij was, die paar maanden dat het heeft geduurd – toen is er zo veel gebeurd. Zo veel naars. Dreigbrieven thuis, aan het adres van mijn zoon, van mijn ouders, doodsbedreigingen, inbraken, vernielingen... er zijn heel veel nare dingen gebeurd.”

Op een gegeven moment kwamen er volgens Bridget zelfs mensen haar huis binnengeslopen. „Ik wist natuurlijk niet of die kwamen om mijn huis leeg te roven, of dat misschien een ex dacht: oh, we gaan even wat vereffenen. (...) Ik wist op een gegeven moment niet meer wat nou echt was, of wat daarmee te maken had. En toen heb ik echt voor het eerst in mijn leven gedacht: dit komt nooit meer goed. Hoe kan ik dit nog rechtbreien? Gevoelsmatig, dus voor mezelf, dat ik weer stevig in mijn schoenen sta. Het lijkt wel alsof de hele social media-haat een beetje bij ons is begonnen. Dat alles ineens geprojecteerd mocht worden en gezegd mocht worden. Dat ging zó ver. Ik dacht: hoe ga ik dit tij ooit nog keren?”

’Onvolwassenheid’

Het feit dat zij, en niet André, op sociale media de kop van Jut werd, wijdt Bridget aan ’seksisme’. „Ik wist vrij snel dat het een heel seksistische wereld is en ik nog steeds een vrouw ben. Een onafhankelijke vrouw die ouder was dan de ander. En die, in de optiek van de mensen, een huwelijk kapot had gemaakt. Waar ik helemaal niets mee te maken had. (...) Ik heb het hem kwalijk genomen dat hij eigenlijk nooit voor mij is opgekomen. Dat hij het allemaal zo heeft gelaten, want dat was het beste voor hem. Maar ook weer niet, want ik dacht ook: weet je, het is een bepaalde onvolwassenheid. Misschien moet ie daar nog in groeien. Misschien gaat het ook nooit komen, dat kan natuurlijk ook. Ik ben niet boos op hem, of zo, als je dat soms vraagt. Nee. Maar ik was wel echt teleurgesteld dat iemand je zo op een voetstuk kan zetten en daarna zo over je heen kan lopen. Dat vond ik wel moeilijk.”

Ook de manier waarop er een einde kwam aan de relatie tussen de presentatrice en de volkszanger verdient niet bepaald de schoonheidsprijs. „Hij ging naar Curaçao voor een optreden en hij had gevraagd of ik ook wilde langskomen. Voor drie dagen. Met je verliefde kop doe je dat dan ook nog, drie dagen heen en weer naar Curaçao, met je drukke schema.” Maar wat Bridget niet wist, is dat ook Monique naar het zonnige eiland was afgereisd – en dat André dus ook met de moeder van zijn kind tijd had doorgebracht.

’Laten meeslepen’

„En dat wist dus ook iedereen, blijkbaar. En ik niet. Ik zag het eigenlijk in de krant en dat was best wel naar. We zijn gewoon samen teruggevlogen, er was nog niets aan de hand. En toen zag ik dat. Dat was best wel ’wauw’. Niet zo lang daarvoor was ik ten huwelijk gevraagd. Je bent verliefd en denkt niet meer zo helder na. Ik heb me veel te veel laten meeslepen. Ik had natuurlijk best wel kunnen bedenken, op basis van zijn track record, dat hij het allemaal niet zo nauw neemt. Misschien heeft ie ook niet de beste voorbeelden gehad in zijn leven. Ik had best wel de meest volwassen kunnen zijn. Al had hij wel al veel meegemaakt en dacht ik: hij is vast wel wat verder dan de meesten van zijn leeftijd.”

Tot slot kreeg Bridget, overigens net als Andrés huidige vriendin Sarah van Soelen, veel kritiek over het feit dat zij veel van haar leven met de zanger deelde op sociale media. Onterecht, zo vindt ze zelf. „Ik was niet degene die heel veel deelde, maar daar werd ik wel op afgerekend. Ik was niet degene die van alles liet zien. Uiteindelijk heb ik mij daar wel in laten meeslepen, absoluut. Want als hij dan weer iets deed, dacht ik: oh, dat kan blijkbaar. Hij is toch een vrij man, waarom mogen we niet gewoon zijn wie we zijn en het leuk hebben? Ook dat was een beetje dubbel, ja. Maar alles kwam op mij. En prima, normaal kan ik dat hebben, maar nu dacht ik echt: nee, wacht even.”

Inmiddels heeft André opnieuw Monique verlaten voor een andere vrouw. De zanger, van wie vrijdag bekend werd dat hij kampt met een burn-out en het ’rustig aan’ gaat doen, heeft sinds een aantal maanden zijn liefdesgeluk gevonden bij influencer Sarah van Soelen.