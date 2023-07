Eerste deel ’De naam van de roos’ elegant verstript

Het was dé roman die je in de jaren tachtig van de vorige eeuw gelezen moest hebben: De naam van de roos. De dikke pil was de debuutroman van de aimabele Italiaanse auteur Umberto Eco, een groot kenner van de middeleeuwen. Het boek werd een instant succes. Wereldwijd werden er ruim 10 miljoen exemplaren verkocht van dit spannende, maar ook uiterst erudiete historische detectiveverhaal.

Aan de Italiaanse striptekenaar Milo Manara (77) is de eer gegund de bestseller, die in 1986 al werd verfilmd met niemand minder dan Sean Connery en Christian Slater in de hoofdrollen, te verstrippen. De tekenaar, die ook tal van posters voor films van Federico Fellini ontwierp, is in zijn vaderland erg geliefd om zijn zinnenprikkelende strips voor volwassen zoals Click!, Butterscotch en Gullivera (een erotische bewerking van Gullivers reizen van Jonathan Swift).

Dat hij ook serieus kan zijn, bewijst hij met zijn graphic novel van De naam van de roos. Manara kent zijn klassiekers en tekent met verve de benedictijner abdij, waar de franciscaner monnik William van Baskerville en zijn hulpje, de novice Adson van Melk komen voor een congres. Maar waar zij uiteindelijk als een ware Sherlock Holmes en Watson een reeks moorden onder de geestelijken oplossen.

Leuk weetje: voor deze fraaie adbij met zijn labyrintische bibliotheek waar de geheimzinnige moordenaar rondwaart, stond de Sacra di San Michele in Piëmonte model.

Je kunt gerust zeggen dat Manara Eco’s meest geliefde boek elegant heeft verstript. Alleen als de Italiaan een vrouw tekent, kan hij het niet laten om haar overdreven sexy af te beelden. De oude vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken.

Minpuntje is daarnaast dat dit pas het eerste deel is, dat eindigt met een cliffhanger. Het slotdeel verschijnt pas in de loop van 2024.

✭✭✭✭