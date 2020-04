Jouw eigen kunstwerk op de Dam

Elke dag om stipt 16.00 uur zit presentator en acteur Sahil Amar Aissa (bekend van de tv-serie Morten en Spuiten en Slikken) klaar om de online uitzending #OnsEchteGoudTV te presenteren. Daarin laat hij ook enkele topstukken van kijkers thuis zien.

Sahil Amar Aissa zit elke dag om stipt 16:00 uur met Museumweeknieuwtjes. Ⓒ Foto J. Lousberg

Vanmiddag ontvangt Aissa ook directeur Lysette Jansen van het Nederlands Volksbuurtmuseum. Zij vertelt over het online aanbod van het museum. Zo zijn er interviews te beluisteren met voormalige bewoners van Wijk C, de Utrechtse volksbuurt, waar het museum zijn bestaan aan ontleent.

Vincent van Gogh

Ook Ron Dirven is te gast in de studio. Hij is de directeur en conservator van het Van GoghHuis in Zundert. Ook dat museum is vanzelfsprekend gesloten vanwege de coronacrisis. Maar zowel de vaste expositie als de tijdelijke tentoonstellingen Karin Borghouts – Vincent was here en Hans de Kort – No photos from Van Gogh zijn digitaal te bezoeken.

Verder komt Splinter Chabot langs, een fervent kunstliefhebber, die vertelt hoe hij nu aan zijn dagelijkse dosis cultuur komt. En vertelt Anneloes Officier alles over haar initiatief #tussenkunstenquarantaine, dat begon als een melige grap, waarbij mensen hun favoriete kunstwerk nabootsen, maar inmiddels wereldwijd een hit is.