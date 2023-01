Jeremy Renner waarschuwt na sneeuwschuiver-ongeluk voor gladde wegen

Jeremy Renner

Jeremy Renner waarschuwt zijn volgers op Instagram voor gladde wegen in zijn woonplaats Reno, in de Amerikaanse staat Nevada. „Het is een ruige rit. Doe voorzichtig daarbuiten”, zegt hij over de situatie in Reno, waar het stevig heeft gesneeuwd.