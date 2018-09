Britt Dekker is de weg kwijt

Het is onduidelijk wat Britt precies in het bos te zoeken had, maar het is wél duidelijk dat ze niet op haar plek was... "HELP ALSJEBLIEFT!!! Ben al twee uur verdwaald in het bos en ik ben nu echt bang want wordt donker. Is er een bos route app ofzo????? ", twitterde Britt in paniek.

Een volger vroeg haar of ze zichzelf via middels Google Maps kon lokaliseren. "Die doet t dus niet omdat ik zo ver weg ben op dat rot zand slingerpad!!!", antwoordt Britt.

Ook met een andere tip was Britt niet uit het bos geholpen. "Rechtdoor blijven lopen, je komt altijd ergens uit", twitterde een andere volger hulpvaardig. Maar daar kon Britt dus niks mee. "Doen ik al de hele tijd maar je ziet niks meer! (...) Dit is echt een n8merrie!!"

Dan stuurt er iemand een Google Earth-plaatje van haar locatie. "Thanks ik ga zoeken!!!", antwoordt ze. "Bedankt iedereen!!"

Uren later is alles dan toch nog goed gekomen, maar ondertussen is ook de politie een zoektocht naar de realityster gestart, ook dankzij haar volgers... "Jongens.. Ik ben gelukkig thuis maar mensen hadden de politie gebeld en die zijn nu aan mijn deur maar er schijnt een heli te zijn zoeken. De politie in Purmerend is wel de beste, ze zorgen wel dat je niks gebeurd!!! Volgende keer maar het strand... Sorry voor dit :(. PS: wil ik jullie wel bedanken voor al jullie hulptips..."