Kevin Spacey maakt rentree in historisch drama na seksueel wangedrag

De film gaat over de invasie die Khan, de kleinzoon van Genghis Khan, leidde in Europa en hoe een ontmoeting met een spirituele man en een kasteel in Hongarije het einde van de opmars van Khan inzetten. Naast Spacey zijn ook Eric Roberts en Christopher Lambert te zien in de film, waarvan de opnames in het najaar van start gaan in Hongarije.

Spacey boekte vorig jaar al een rolletje in een Italiaanse film, zijn eerste sinds de acteur onder vuur kwam te liggen wegens verhalen rond ongepast seksueel gedrag. Mede-acteur Anthony Rapp kwam in 2017 met het verhaal naar buiten dat toen hij veertien was, een volwassen Spacey hem had betast. Meer beschuldigingen van anderen volgden waarop de acteur werd ontslagen bij House of Cards.

Tijdens arbitrage met de producenten van de Netflixshow werd vastgesteld dat Spacey met zijn gedrag contractbreuk had gepleegd. Hij moet daarvoor een schadevergoeding van ruim 30 miljoen dollar betalen.