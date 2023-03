Dit is de nieuwe presentatrice van The Great British Bake Off

Hammond is voor Britten geen onbekende: ze is als actrice en programmamaker al twintig jaar actief. Zo is ze een van de vaste gezichten van ontbijtprogramma This morning.

Alison volgt Matt Lucas op. De komiek, bekend van Little Britain, kondigde afgelopen december aan dat hij na drie seizoenen de tijd rijp vond voor nieuwe uitdagingen.

Op Instagram wordt Hammond welkom geheten door de bekende gezichten uit de baktent, waaronder jurylid Prue Leith. „Je gaat het fantastisch doen, ik kan niet wachten om jouw aanstekelijke lach door de tent te horen schallen.”

Ook Hammonds copresentator Noel Fielding verwelkomt haar met open armen. „We gaan het zo leuk hebben samen, ik kan niet wachten. Twee stoute kindjes samen, de bakkers gaan dol op je zijn.”

Big brother

Hammond brak in 2002 door toen ze meedeed aan de Britse versie van Big brother. Ze won het seizoen niet, maar viel zo op door haar uitgesproken persoonlijkheid dat ze al snel een veelgevraagd mediafiguur werd.

Eerder was ze al te zien in een VIP-versie van Bake off waar ze voor het goede doel bakte. Dat verliep niet vlekkeloos: eenmaal in de baktent had ze moeite te ontdekken hoe ze de oven open kreeg.