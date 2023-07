Hardwell heeft balans gevonden na terugkeer

De 35-jarige Hardwell maakte vorig jaar zijn comeback na een ingelaste pauze in 2018 om bij te komen van de hoge werkdruk. Deze zomer heeft de dj weer een ’druk schema’, maar neemt hij ook meer rust. „Ik doe niet meer elke dag aan een stuk door shows”, legt de Brabander uit. „Het bevalt echt supergoed. Ik doe eigenlijk maar dertig tot veertig shows per jaar en dat in balans met studiotijd. Misschien zie je dat ook, er komt veel meer Hardwell-muziek uit dan ooit tevoren.”

Dat Hardwell meer tijd doorbrengt in de studio vindt hij heel fijn. „En dat te combineren met nog steeds op het podium te staan, nog steeds de fans te zien en nog steeds te reizen. Ik denk dat deze balans voor mij echt supergoed werkt.”

De dj heeft ook net een vakantie achter de rug. „Ik probeer op vakantie altijd niets te doen. Maar soms gaat het toch kriebelen en gaat de laptop toch open.”