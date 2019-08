Dan Stevens toegevoegd aan Eurovisie-film

Stevens is straks te zien naast hoofdrolspelers Will Ferrell en Rachel McAdams, die twee IJslandse muzikanten spelen. De twee krijgen de kans om hun land te vertegenwoordigen op het songfestival, en zetten zich daar met volle overgave voor in. Pierce Brosnan gaat de rol vertolken van Erick Erickssong, de vader van Lars en tevens 'knapste man van IJsland'.

Dan Stevens raakte bij het grote publiek bekend dankzij de serie Downton Abbey, maar brak pas echt door toen hij de rol van het beest mocht vertolken in de liveaction-versie van Beauty and the Beast.