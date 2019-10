Lady Gaga en Ashanti verrassen met duet

De twee brachten samen een jazzy versie van Ashanti’s hit Foolish ten gehore. Later zong Lady Gaga ook nog samen met Newman het nummer Just a Gigolo, I Ain’t Got Nobody.

Gaga is op het moment veel in Las Vegas te vinden, omdat ze er twee concertreeksen geeft in het Park Theater. De ene show, Enigma, bestaat uit haar grootste hits. De andere, Jazz and Piano, bestaat uit grote Amerikaanse hits en uitgeklede versies van haar eigen werk.