Demi Lovato presenteert Coming Out Show

Demi, die zelf biseksueel is, en Tan, die homoseksueel is, geven het woord aan verschillende LGBTQ-activisten en artiesten. Onder anderen Laura Pergolizzi, beter bekend als LP, treedt op en Ruby Rose komt vertellen over hoe zij uit de kast is gekomen.

Met National Coming Out Day, die jaarlijks op 11 oktober valt, wordt de mars voor lesbische en homorechten in 1987 in Washington D.C. herdacht. Sinds 2009 wordt de dag ook in Nederland gehouden.