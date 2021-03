Amsterdammer (22) opgepakt om filmpje Mocro Maffia-acteurs

Binnenland

Man (38) misbruikt dochter (2), wordt ontmaskerd door gluurder

De rechtbank in Utrecht heeft een 38-jarige man uit Nieuwegein veroordeeld tot dertig maanden cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk, wegens seksueel misbruik van zijn 2-jarige dochter. Het misbruik werd heimelijk gefilmd door iemand die via de webcam meekeek. De beelden zijn later via een chatsit...