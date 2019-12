Queen en Charles maanden geleden al GEWAARSCHUWD

Een klokkenluider schreef de vorstin en andere familieleden, waaronder prins Charles om zijn zorgen te uiten over de vriendschap tussen Andrew en miljonair David Rowland, mede-eigenaar van een fonds dat gevestigd is in het belastingparadijs de Britse Maagdeneilanden. De Queen en haar adviseurs zouden echter besloten hebben om naar aanleiding van de geuite zorgen geen actie te ondernemen.

Zondag spraken Britse kranten al van een ’verbijsterende belangenverstrengeling’, waarbij Andrew in zijn rol als handelsgezant voor Engeland vooral zijn eigen belang gediend zou hebben. En dat van zijn zakenpartner Rowland (74) en zijn familie.

In plaats van actie te ondernemen, gaf de Queen Andrew nota bene een eervolle taak tijdens Remembrance Day, een dag voor eerbetoon aan Britse soldaten, schrijven Britse media. Terwijl de Queen ondertussen blijft benadrukken dat zij de grip op het Britse koninklijk huis niet verloren is.

Buckingham Palace wil niet reageren op de kennis die het paleis blijkbaar al eerder had over de zakelijke relaties tussen Andrew en Rowland en zijn dubieuze handelen tijdens zijn functie als Brits handelsgezant.