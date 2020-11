Zac Efron is weer vrijgezel. Ingewijden vertellen in The Sun dat de acteur en model Vanessa Valladares er na een relatie van vijf maanden een punt achter hebben gezet.

De 33-jarige Zac ontmoette Vanessa kort nadat hij eerder dit jaar naar Australië verhuisde. Ze zagen elkaar in een café waar Vanessa als serveerster aan het werk was. In september werden ze nog zoenend gespot.

Volgens een ingewijde wilde het koppel samenwonen, maar groeiden de twee uit elkaar omdat ze elkaar te weinig zagen door Zacs werk. „Vrienden hopen dat ze weer bij elkaar komen, maar het lijkt erop dat hun relatie meer een zomerliefde was dan ze wilden toegeven”, tekent de Britse krant op.

Begin 2020 werd Zac nog gekoppeld aan actrice Halston Sage, nadat zijn relatie met zwemster Sarah Bro na bijna een jaar op de klippen liep. Eerder was hij samen met onder meer Rebecca Ferguson (zijn tegenspeelster in The greatest showman) en Vanessa Hudgens (collega in High school musical).