Frank Masmeijer moet ’Volendamse vrijheid’ inhalen in Belgische cel

Masmeijer, onder meer bekend van het NCRV-spel Dinges, werd in 2019 veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel in 2014 in de Antwerpse haven. Om het risico van verspreiding van het coronavirus in de gevangenis te verminderen, werd eind vorig jaar een aantal niet-vluchtgevaarlijke gevangenen, onder wie Masmeijer, tijdelijk vrijgelaten. Vorige week werd bekend dat hij sinds 13 september weer in het Belgische Beveren achter de tralies zit.

Eind juni sprak Masmeijer, toen nog frank en vrij in Volendam, met Privé. De oud-presentator vertelde onder meer dat hij zijn voorlopige vrijheid doorbracht met zijn nieuwe liefde Anita, die dat weekend een kledingzaak had geopend in het vissersdorp. „Er moesten wat klusjes worden gedaan, zoals kasten in elkaar zetten en wat schoonmaakwerk. We zijn ook naar Duitsland geweest om kleding in te kopen. Als ik daarmee kan helpen, waarom niet?”

Hoop

Masmeijer maakte er geen geheim van te genieten van zijn vrijheid. „Tijdens al die jaren in de cel kwamen de muren op me af. Nu heb ik eindelijk weer een doel. Hopelijk mag ik ’buiten blijven’ van de Belgische justitie. Ik ben aan het kijken wat ik ga doen als ik definitief mijn straf heb uitgezeten.”

De voormalige tv-ster diende eerder dit jaar een verzoek in voor vervroegde vrijlating, omdat hij een derde van zijn straf erop heeft zitten. Maar de rechter wees dit verzoek af. In oktober kan de oud-presentator het nogmaals proberen. „Het is te hopen dat ik tot die uitspraak van de rechtbank buiten de gevangenispoort mag blijven. Vreselijk als ik weer terug zou moeten naar mijn cel. Ik bloei juist weer een beetje op. Maar als ik terug moet, is het niet anders. Dat zijn nou eenmaal de regels”, aldus de oud-presentator eerder deze zomer.