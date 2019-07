Nederlandse bioscoophits maken geen kans op Gouden Kalf

De enige van de vijftien titels op de shortlist die meer dan 100.000 bezoekers trok en dus werd bekroond met een zogenoemde ’Gouden Film’ is Baantjer. De overige dertien films die tussen 1 juli 2018 en 1 juli 2019 meer dan 100.000 bezoekers trokken, zijn allemaal afgevallen in de voorselectie.

Het gaat onder anderen om de romantische komedie Verliefd op Cuba van regisseur Johan Nijenhuis, het historische epos De Dirigent van Maria Peters en Dave Schram, de komedie Bon Bini Holland 2 van en met Jandino Asporaat en de succesvolle tienerfilm De Film van Dylan Haegens.

De shortlist is samengesteld door de Academy, een groep van zo’n zeshonderd filmprofessionals die de 32 speelfilms en 38 lange documentaires die dit jaar zijn uitgebracht met een cijfer hebben beoordeeld. De vijftien beste waarderingen gaan door voor de nominaties van de Kalveren.

Nieuwe methode

Het is de eerste maal dat de voorselectie voor de Kalveren via deze methode wordt gedaan. Eerdere edities werd de selectie door een jury gemaakt. Er is in het verleden al vaker kritiek geuit op het feit dat publieksfilms nauwelijks worden gewaardeerd bij de uitreiking van de Gouden Kalveren. Films die wél in dit lijstje staan zijn onder meer Niemand in de stad, Dirty God en Mijn bijzonder rare week met Tess. Het waren allemaal titels die erg goed werden gerecenseerd, maar die maar heel weinig bezoekers trokken in de bioscopen.

„Ik vind het heel prettig dat er nu een voorselectie plaatsvindt middels een democratisch proces”, laat NFF-directeur Silvia van der Heiden weten. „De professionals bepalen zelf welke titels zij goed genoeg vinden om prijzen te winnen. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij de juiste keuze hebben gemaakt.”