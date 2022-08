Gordon was drie uur lang bewusteloos na insulinestop

Volgens hem kwam dat door een zogeheten hypo, een toestand waarin diabetespatiënten met een te lage bloedsuiker kampen. Gordon was namelijk gestopt met het spuiten van insuline. „Ik denk dat het gewoon heel dom was van mezelf en ook overmoedig van: oké, ik hoef geen insuline meer te spuiten en ik heb het niet meer nodig want ik voel me goed en zit zo lekker in m’n vel.” Inmiddels weet Gordon wel beter: „Blijven spuiten is mijn motto.”

Gordon deelde zijn bijna-doodervaring begin augustus op Instagram. Hij vertelde zijn volgers dat hij op eigen initiatief was gestopt met insuline en dat bijna moest ’bekopen met de dood’. Omdat de zanger de laatste tijd enorm is afgevallen dacht hij dat daardoor ook zijn diabetes verdwenen was.

Hond in ziekenhuis

Toto, een van zijn hondjes, ligt in een dierenziekenhuis in Dubai. De Franse bulldog heeft net als zijn baasje suikerziekte en is ’heel erg ziek’, vertelt de zanger donderdag voor de camera van Shownieuws.

Gordon is even in Nederland en baalt dat hij zelf niet aan het ziekenhuisbed kan zitten. „Het komt goed, maar het is wel rot dat je dan op pad bent.”

Dat de zanger en zijn trouwe viervoeter allebei suikerziekte hebben, vindt hij ook wel weer grappig. „Dat is echt heel erg”, zegt hij lachend terwijl hij eraan toevoegt dat hij er eigenlijk niet om „mag” lachen. „Ik vind het zo zielig voor hem.”

Toto woont sinds begin vorig jaar bij Gordon. Eind vorig jaar kwam daar zijn geadopteerde broer Rocco bij.