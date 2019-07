Sylvie Meis gaat uitdaging aan

Als eerste valt op dat Sylvie zelfs hier nog een advertentie van weet te maken, maar dat lijkt dan wel weer voor een goed doel. Ze schrijft dan ook: „De enige uitdaging waar ik om geef, is het doneren van duizend euro voor deze post aan ’Meere ohne Plastik’, zeeën zonder plastic. Het initiatief blijkt echter vooral een slimme marketingtruc van een merk dat beautydrankjes verkoopt en via deze variatie op de zogeheten bottlecap challenge hun nieuwe glazen flessen promoot.

Dat laat niet onverlet dat de kleine diva, die ook weer een nieuwe liefde zou hebben gevonden, alsnog vol overtuiging de dop van de fles weet te trappen, tot haar eigen vreugde. Hoe jaloersmakend dat er ook uitziet, in haar Insta Stories deelt Sylvie ook een oefensessie, waarbij de fles keihard omvalt en onder in beeld nog een hand te zien is die de fles snel tegenhoudt.