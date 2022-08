Muse wil minder ’vaag en vreemd’ zijn

Frontman Matt Bellamy vertelt in gesprek met The Sun dat ze voor hun nieuwe album hebben geprobeerd ’begrijpelijker’ te zijn. „Tijdens deze periodes voelde het alsof we op de rand van een burgeroorlog stonden”, verklaart de zanger. „We weten allemaal dat er behoefte is aan een soort verandering van het systeem. Tegelijkertijd wil je niet dat het een absolute chaos wordt. Dus hoe kunnen we iets veranderen zonder dat er een gewelddadige opstand of burgeroorlog komt?”

Bellamy erkent het antwoord zelf ook niet te hebben, maar: „Met dit album proberen we daar wel uiting aan te geven. We hebben ons best gedaan om begrijpelijker te zijn, in plaats van vaag en vreemd te zijn. Tegelijkertijd is de wereld de afgelopen drie jaar heel snel veranderd, waarbij sommige van die gedachten meer met elkaar verweven zijn. Dystopie en realiteit zijn samengekomen.”