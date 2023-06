Nicol Kremers bleef uit angst voor Peter Gillis bij hem: ’Bang voor wat hij zou doen’

Kremers zegt „tot op zekere hoogte” wel van Gillis gehouden te hebben. „Maar niet zoals het op een normale manier zou gaan”, zegt Kremers in gesprek met RTL Boulevard. Zij heeft inmiddels aangifte tegen haar ex gedaan, waarin ze het heeft over meer dan tien mishandelingen. Met Gillis hoeft Kremers dan ook geen contact meer. „Ik wil die man nooit meer zien en niet meer aan hem denken. Ik hoop dat Peter de straf krijgt die hij verdient, dat hij begrijpt wat hij gedaan heeft en dat hij daar niet voor weg kan lopen.”

Door haar verhaal te doen wil Kremers een statement maken voor „vrouwen die in dezelfde situatie zitten.” „Dat het nooit te laat is om actie te ondernemen en jezelf te laten helpen.”

112-melding

Het Openbaar Ministerie had eerder al een zaak tegen de vakantieparkenhouder aangespannen vanwege een 112-melding in mei vorig jaar. Gillis zou Kremers eind mei 2022 hebben aangevallen in zijn vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Hij moest daarna een nacht in de politiecel doorbrengen. Gillis zou Kremers onder meer in haar rug en neus hebben gebeten, in haar borsten hebben geknepen en aan haar haren hebben getrokken.

De mishandelingszaak staat gepland op 29 augustus in de rechtbank in Den Bosch. Die zaak gaat vooralsnog alleen over de 112-melding, niet over de aangifte die Kremers heeft gedaan. Dat bevestigt haar advocaat, Sébas Diekstra.

Talpa

Talpa neemt na de uitspraak in de mishandelingszaak rondom Peter Gillis een beslissing over de SBS-show Familie Gillis: Massa is Kassa. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van RTL Boulevard.

„Wij houden de ontwikkelingen rond de rechtszaak nauwgezet in de gaten”, aldus de zegsman. Het huidige seizoen van de realityshow omtrent de vakantieparkenhouder loopt tot en met 11 juli. „Pas na de uitspraak van de rechter nemen we een beslissing over een mogelijk vervolg van de serie.”