Dochter Marga Bult onderbreekt huwelijksreis

„Jill en haar echtgenote Saskia onderbreken daarvoor hun reis”, beaamt Marga, die afscheid moest nemen van haar vader die aan Alzheimer leed. „Vrijdagavond is de avondwake en zaterdag de Heilige Mis en begrafenis. Jill en Sas komen om die reden vijf dagen eerder terug dan gepland.”

Het overlijden van haar vader kwam slechts enkele dagen nadat Marga wereldkundig maakte dat ze er officieel een schoondochter bij had gekregen. „Onze dochter Jill is vannacht getrouwd met haar grote liefde Saskia in ’t mooie Nieuw-Zeeland”, schreef ze nieuwjaardag. „Dit gebeurde tijdens hun vier weken durende sportieve trektocht. Ik heb haar vannacht gelukkig kunnen spreken, dat verzachtte het mismoment wat. Op 13 januari halen we het getrouwde stel op van Schiphol, foto’s zien en filmbeelden kijken. Tijd voor een feestje.”

Maar het moment waarop Marga, haar man Jan en zoons Jim en Joey deze dagen het kersverse echtpaar in de armen sluiten, zal met een lach en een traan zijn. „De omstandigheden waaronder ze terugkeren, bezorgt mij dubbele gevoelens”, zegt Marga. „Stiekem ben ik ook erg blij dat Jill en Sas terugkomen van de andere kant van de wereld.”

Al afgelopen zaterdag liet Marga weten dat ze wegens de verslechterde gezondheid van haar vader voorlopig niet zou werken of de bühne zou bestijgen met gelegenheidsformatie de Rock & R’All Stars. Achteraf bezien een goed besluit, want het afscheid diende zich maandag aan.

„Onze allerliefste papa is in het bijzijn van ons allen in de armen van mama gestorven”, schreef Marga de dag erna. „We waren er allemaal bij. Droevig zijn we, maar ook dankbaar. Papa is inmiddels weer thuis op de boerderij in Latrrop, waar wij ook zijn. Dank aan alle personeel van het verpleeghuis voor hun toewijding en goede zorgen voor onze vader Johan.”