Anouk: ’Vreselijk nerveus voor alles wat er komen gaat’

„Dank jullie wel, goedenavond allemaal”, zei de zangeres na het applaus dat ze kreeg na het zingen van haar eerste nummer. „Welkom. Fijn dat jullie er zijn op deze nogal bijzondere avond. Ik ga je eerlijk zeggen: ik ben vreselijk nerveus voor alles wat er komen gaat”, bekende ze. De 47-jarige artieste bedankte de 40.000 aanwezigen daarna nogmaals voor hun komst.

De zangeres is zaterdagavond gekleed in een wit sportjasje met zwarte strepen. Of dat ook de outfit is waarin ze later in het huwelijk treedt, is nog niet bekend.

Anouk besloot om te trouwen tijdens haar concert omdat dat haar aanstaande, basketbalcoach Dominique Schemmekes, graag een grootse bruiloft wilde. „Groter dan dit kan niet”, stelde de zangeres eerder. De gemeente Den Haag heeft de zangeres toestemming gegeven voor haar bruiloft. Het Malieveld is daarom eenmalig een trouwlocatie.