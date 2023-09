’Hoe laat Formule 1?’ en ’Waarom zonnepanelen?’: Google bestaat 25 jaar en dít zochten jullie massaal op

Het ontstaan van Google begon allemaal bij de Amerikaanse student Larry Page. In 1995 overwoog hij een masteropleiding aan de universiteit van Stanford te volgen en kreeg daar een rondleiding van Sergey Brin, die er al studeerde.

Het klikte goed tussen de twee en slechts een jaar later kwamen ze tot het idee een zoekmachine voor het internet te bouwen. In een garage in de buurt van San Francisco richtte ze een bedrijfje op waar de wereldveranderende machine geboren werd. De zoekmachine werd eerst Backrub genoemd maar dat werd al snel omgedoopt tot Google. Dat was een woordspeling op „googol”, een wiskundige term voor een 1 met honderd nullen.

Twee jaar later kwam Google Search tot leven. Op basis van de connecties tussen pagina’s rangschikte de zoekrobot informatie. In de 25 jaar die volgden, is Google ondertussen uitgegroeid tot een van de machtige én invloedrijke bedrijven ter wereld.

Zoektermen

Sinds de geboorte van Google blijkt de zoekmachine hét middel om handige, wanhopige of zelfs gênante vragen op te zoeken. Zo werd met het vragend voornaamwoord ’hoe’ sinds afgelopen twintig jaar, de maximale lengte die Google trends kan inzien, massaal gezocht op:

1. Hoe lang?

2. Hoe laat is het?

3. Hoe gaat het?

4. Hoe lang zwanger?

5. Hoe lang in quarantaine?

6. Hoe laat Formule 1?

Met de term ’waarom’ werden deze vragen het meest gezocht in Nederland:

1. Waarom zijn bananen krom?

2. Waarom islam?

3. Waarom zonnepanelen?

Dan de meest gezochte vragen met de term: ’wat’:

1. Wat eten we vandaag?

2. Wat te doen vandaag?

3. Wat is Instagram?

4. Wat te doen in Utrecht?

5. Wat is LinkedIn?

6. Wat te doen in Groningen?

De vragen waarin ’wanneer’ werd gebruikt, zijn:

1. Wanneer zwanger?

2. Wanneer koorts?

3. Wanneer aow?

4. Wanneer vaccinatie?

5. Wanneer vruchtbaar?

6. Wanneer pasen?

7. Wanneer persconferentie?

8. Wanneer moederdag?

9. Wanneer eisprong?

10. Wanneer belasting terug?

Wereldwijd

Over de hele wereld waren de meestgezochte zoektermen de afgelopen twintig jaar:

1. Facebook

2. YouTube

3. Google

4. Weer

5. Nieuws

6. Hotmail

7. Yahoo

8. Video’s

9. Gmail

10. Amazon