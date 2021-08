Rapper T.I.: arrestatie in Amsterdam was miscommunicatie

„Het is allemaal enorm opgeblazen, want zoveel was er niet aan de hand. Zoals ik eerder al zei was ik zeer verbaasd over de relaxte aanpak van de Amsterdamse agenten, die niet eens een poging hebben gedaan om hun wapen te trekken. Wat op zich ook niet nodig was geweest voor zo’n kleine overtreding, maar hier in Amerika moet je dan meteen voor je leven vrezen. Dat was wel een eye opener”, aldus T.I.

Hij vervolgt: „Het feit dat de agenten en ik elkaar niet goed konden verstaan zorgde voor miscommunicatie. Ik begreep het accent van de agent die tegen mij sprak niet, het was een soort mix van Engels met Nederlands, althans dat denk ik. Daarbij zag ik ook niet meteen dat hij een agent was. In Amerika komen dit soort mannen met iets meer bombarie aanzetten, zeg maar. Dan weet je meteen dat het foute boel is en nu werd ik eigenlijk best aardig ontvangen. Ik kreeg geen handboeien om en mocht zelf in de auto stappen. Dat zijn we niet gewend in Amerika.”