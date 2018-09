Broer Ruud Feltkamp is held

Pim kreeg zijn verzilverde onderscheiding van de hoofdcommissaris van de politie Amsterdam-Amstelland. De 'broer van' reed op Eerste Kerstdag op zijn scooter richting huis toen hij vanuit de bosjes iemand om hulp hoorde gillen. Hij bedacht zich geen moment en greep meteen in, vertelt zijn apetrotse broer Ruud in RTL Boulevard.

Hij liep richting bosjes toen iemand ineens uit de bosjes sprong en ervandoor ging. In de bosjes lag een meisje. "Daarna heeft Pim het slachtoffer naar de politie gebracht. Inmiddels is er een verdachte opgepakt", zegt Ruud.

Ruud is vol lof over zijn broer de held. "Ik was heel geschrokken. Ik dacht: je had wel neergestoken kunnen. Hij is de held van de dag."